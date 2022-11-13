Мининфраструктуры: из украинских портов вышли еще 2 судна с агропродукцией

В рамках "зерновой инициативы" в субботу, 12 ноября, из порта "Черноморск" вышло 2 судна с 27 тысяч тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Еще два балкера, которые зафрахтованы Всемирной Продовольственной Программой Организации Объединенных Наций, зашли в порты Большой Одессы под загрузку пшеницей для жителей Эфиопии, Йемена и Афганистана.

Так, в порту "Одесса" на балкер BOZBURUN M. загружают 40 тысяч тонн украинской пшеницы для Эфиопии, а в порту "Черноморск" аналогичный объем груза отправится в Йемен и Афганистан балкером GOKOVA M.

"Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 33 судна. На них загружают 920 тысяч тонн украинской агропродукции. Сегодня из порта "Черноморск" вышло 2 судна с 27 тысяч тонн агропродукции для стран Азии" , — говорится в сообщении.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышло 444 судна, которые экспортировали 10,3 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.