Офис генпрокурора: за время полномасштабной войны погибли более 400 детей

Жертвами российской агрессии против Украины с 24 февраля стали 430 детей и более 800 — получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"Более 1260 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 430. Возросло количество раненых – более 830" , — говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 421, Харьковской – 264, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 60, Днепропетровской – 31.

8 ноября в с. Борозенское Херсонской области в результате прямого попадания вражеского снаряда в частный дом получил ранение 3-месячный мальчик.

В Офисе генпрокурора отметили, что эти цифры не окончательны.