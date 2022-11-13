"Укрпочта" готовится открыть первые отделения в Херсоне
"Укрпочта" планирует вернуть отделения в Херсон. Планируется начать с 5-7 отделений, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянского в эфире телемарафона.
По словам Смелянского, "Укрпочта" готовится к базированию в Херсоне, а уже после него будет пытаться покрывать всю освободившуюся часть, которая рядом с Николаевской областью и дальше.
"Мы готовимся, вчера уже грузили Starlink, получили генераторы, понимаем, что определенное время, скорее, 3-4 недели будем работать в таком режиме, потому что связь и свет будут проблематичными. Ждем разрешения от ГСЧС, потому что, к сожалению, россияне оставили взрывоопасные предметы. Поэтому начнем где-то с 5-7 отделений в самом Херсоне, сейчас идет разминирование, а в дальнейшем планируем поднять всю сеть", - добавил гендиректор "Укрпочты".