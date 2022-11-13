"Укрпочта" готовится открыть первые отделения в Херсоне

"Укрпочта" планирует вернуть отделения в Херсон. Планируется начать с 5-7 отделений, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянского в эфире телемарафона.

По словам Смелянского, "Укрпочта" готовится к базированию в Херсоне, а уже после него будет пытаться покрывать всю освободившуюся часть, которая рядом с Николаевской областью и дальше.