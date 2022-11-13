"Укрзализныця" запускает благотворительные продажи билетов в Донецк и Симферополь

"Укрзализныця" и платформа United24 запускают благотворительный проект "Билеты к победе". С сегодняшнего дня, 13 ноября, можно оформить билеты в освобожденный от россиян Херсон и еще четыре оккупированных города, сообщает Новое время.

Билеты можно купить на три первых рейса из Киева в пять городов. Кроме Херсона, речь идет о Мариуполе, Донецке, Луганске и Симферополе.

Воспользоваться ими можно сразу после деоккупации. Как только движение возобновят, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом. Сейчас билеты можно хранить "как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов".

"Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев — Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время" , — заявили в Укрзализныце.

Рейсы будет совершать "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить билет можно здесь.

Все билеты благотворительные: средства от их продажи переведут платформе United24 для закупки last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на оккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.