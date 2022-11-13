ГСЧС просит не ехать без разрешения на освобожденные территории

Госслужба по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует украинцам, которые хотят вернуться в деоккупированные родные города, дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"Есть множество примеров, когда враг минировал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших. Мы настоятельно рекомендуем дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС" , – говорится в сообщении.

Также ГСЧС дает советы тем, кто все же решил поехать домой в освобожденный населенный пункт: нужно обратиться в местные органы власти, чтобы получить информацию об обследовании вашего дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.

В случае отсутствия такой информации самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении "Разминирование Украины".