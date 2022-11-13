"Белорусский Гаюн": РФ перебрасывает из Беларуси ракеты для С-300

Россия, вероятно, перебрасывает ракеты из Беларуси для зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-300/400 на Донбасское направление. Об этом заявляет проект "Белорусский Гаюн", сообщает Корреспондент.

Так, за последние несколько дней в Белоруссии зафиксировали восемь прилетов Ил-76, которые прилетели на аэродром в Мачулищах.

По данным мониторинговой группы вражеские самолеты были довольно долго - от трех до пяти часов. Однако 12 ноября они стояли еще дольше - до 6,5 часов.

"Белорусский Гаюн" назвал три версии, зачем Ил-76 прилетали в Беларусь:

завоз новых ракет и/или амуниции в РБ;

вывоз ракет и/или амуниции из РБ в РФ;

одновременное завоз и вывоз разных типов вооружения.

Впрочем, наиболее вероятной версией является вывоз ракет. Эксперты считают, что РФ вывозит ракеты на аэродромы в Московской, Брянской и Ростовской области. То есть происходит снабжение группировок на Луганском и Донецком направлении.