В освобожденной Снигиревке появилась мобильная связь

В недавно освобожденном городе Снигиревка Николаевской области сегодня, 13 ноября, появилась мобильная связь, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, что об освобождении Снигиревки стало известно 10 ноября. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение города. Стоит отметить, что Снигиревка одна из немногих населенных пунктов Николаевской области, которая с начала войны находилась под российской оккупацией.

Напомним, что ВСУ освободили почти всю Николаевскую область, кроме населенных пунктов на Кинбурнской косе.