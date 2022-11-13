CNN: команда Байдена не настаивает на диалоге Украины с РФ
Позиция председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, в последние недели решительно выступавшего за поиск дипломатического выхода из войны в Украине, не находит широкой поддержки со стороны команды по национальной безопасности президента Джо Байдена, сообщает Deutsche Welle.
Об этом пишет CNN со ссылкой на двух представителей администрации президента США.
В частности, видение Милли не разделяют государственный секретарь США Энтони Блинкен и советником президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Они не считают, что время для переговоров Украины с РФ пришло.
9 ноября, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Милли высоко оценил действия Вооруженных сил Украины, которым удалось остановить агрессию россиян, но заметил, что полная военная победа над РФ недостижима. В ситуации, "когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь" моментом, посоветовал Милли.
Это заявление прозвучало накануне увольнения Херсона, но еще до того, как ВСУ силы начали активно продвигаться в Херсонской области.
"Решение – за украинцами. Ничего об Украине – без Украины", - в свою очередь подчеркнул Байден на пресс-конференции 9 ноября, когда его спросили о возможности переговоров.
По данным CNN, Госдепартамент США занимает позицию, которая кардинально отличается от взглядов Милли. Фактически сложилась уникальная ситуация, когда военное начальство в США активнее настаивает на дипломатии, чем сами американские дипломаты, отмечает канал.
Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс 10 ноября не уточнил, согласен ли Госдепартамент с позицией Милли. Он еще раз подчеркнул, что США поддерживают президента Украины Владимира Зеленского.
"Украинцы четко дали понять, что эта война окончательно закончится за столом переговоров. Россияне время от времени высказывали аналогичное мнение", – значил Прайс.