CNN: команда Байдена не настаивает на диалоге Украины с РФ

Позиция председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, в последние недели решительно выступавшего за поиск дипломатического выхода из войны в Украине, не находит широкой поддержки со стороны команды по национальной безопасности президента Джо Байдена, сообщает Deutsche Welle.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух представителей администрации президента США.

В частности, видение Милли не разделяют государственный секретарь США Энтони Блинкен и советником президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Они не считают, что время для переговоров Украины с РФ пришло.

9 ноября, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Милли высоко оценил действия Вооруженных сил Украины, которым удалось остановить агрессию россиян, но заметил, что полная военная победа над РФ недостижима. В ситуации, "когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь" моментом, посоветовал Милли.

Это заявление прозвучало накануне увольнения Херсона, но еще до того, как ВСУ силы начали активно продвигаться в Херсонской области.

"Решение – за украинцами. Ничего об Украине – без Украины" , - в свою очередь подчеркнул Байден на пресс-конференции 9 ноября, когда его спросили о возможности переговоров.

По данным CNN, Госдепартамент США занимает позицию, которая кардинально отличается от взглядов Милли. Фактически сложилась уникальная ситуация, когда военное начальство в США активнее настаивает на дипломатии, чем сами американские дипломаты, отмечает канал.

Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс 10 ноября не уточнил, согласен ли Госдепартамент с позицией Милли. Он еще раз подчеркнул, что США поддерживают президента Украины Владимира Зеленского.