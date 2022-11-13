Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху прибыл в канцелярию президента Ицхака Герцога, где получил мандат на формирование нового правительства, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"После проведенных мною консультаций, картина ясна: Биньямин Нетаньяху получил рекомендации 64 депутатов, и поэтому я передаю ему мандат на формирование правительства" , - заявил президент Израиля.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что взволнован правом формировать правительство, так же как был взволнован и 26 лет назад.

"Позади несколько предвыборных кампаний, народ сказал свое слово, и я обещаю быть премьер-министром всех - и тех, кто за меня голосовал, и тех, кто не голосовал за меня" , - отметил Нетаньяху.

Отмечается, что 10 ноября Нетаньяху официально стал кандидатом на пост премьер-министра Израиля. Ожидается, что он сформирует праворелигиозную коалицию из партий "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит".

В то же время не исключается, что в ходе коалиционных переговоров могут возникнуть сложности, которые заставят Нетаньяху искать новых партнеров по коалиции.