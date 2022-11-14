США вскоре объявят новый пакет помощи для Украины
США в течение следующих двух недель планируют объявить еще один пакет военной помощи для Украины, примерно таких же размеров, как последние выделенные. Об этом сказал советник по нацбезопасности Джейк Салливан в общении с прессой, отвечая на вопрос, какими в дальнейшем будут темпы и объемы поддержки Украины, сообщает Европейская правда.
"Мы стабильно оказываем помощь в сфере безопасности. Вы видели пакет, который мы только что анонсировали. В течение следующих двух недель будет еще один по примерно такому же графику и примерно такого же масштаба, как мы делали в течение последних нескольких недель и месяцев. Так что нет ослабления нашей поддержки или отклонения от частоты и интенсивности этой поддержки. Мы также консультируемся с Конгрессом о получении дополнительных ресурсов, поскольку смотрим вперед на следующий год", - сказал Салливан.
Салливан сказал также, что не считает правильным задавать вопрос о том, будут ли вестись боевые действия зимой.
"Я считаю, что есть немного бинарного подхода в вопросе приближения зимы - будут ли вестись бои или не будут. И я думаю, что такой подход неправильный. Речь идет больше о решениях, которые украинцам придется принимать относительно скорости и темпов операций, а не о том, будут ли они их вести или нет", - сказал он.