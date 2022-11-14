США вскоре объявят новый пакет помощи для Украины

США в течение следующих двух недель планируют объявить еще один пакет военной помощи для Украины, примерно таких же размеров, как последние выделенные.﻿ Об этом сказал советник по нацбезопасности Джейк Салливан в общении с прессой, отвечая на вопрос, какими в дальнейшем будут темпы и объемы поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

"Мы стабильно оказываем помощь в сфере безопасности. Вы видели пакет, который мы только что анонсировали. В течение следующих двух недель будет еще один по примерно такому же графику и примерно такого же масштаба, как мы делали в течение последних нескольких недель и месяцев. Так что нет ослабления нашей поддержки или отклонения от частоты и интенсивности этой поддержки. Мы также консультируемся с Конгрессом о получении дополнительных ресурсов, поскольку смотрим вперед на следующий год" , - сказал Салливан.

Салливан сказал также, что не считает правильным задавать вопрос о том, будут ли вестись боевые действия зимой.