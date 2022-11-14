США объявят санкции против тех, кто помогает РФ покупать оружие

Соединенные Штаты введут новые санкции против транснациональной сети лиц и компаний, работавших над закупкой военных технологий для России, ведущей войну в Украине. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Экономическая правда.

Она отказалась предоставить подробности относительно того, на какие технологии будут направлены санкции с целью прекращения российских закупок.

Министерство финансов США наложило санкции на крупные военно-промышленные компании в России, а Министерство торговли приостановило экспорт американских компонентов и американских технологий, использовавшихся в части военной техники России.

России удалось закупить у Ирана беспилотники, которые использовались для нападений на города и энергетическую инфраструктуру в Украине. Иранские военные организации и отрасли уже находятся под жесткими санкциями США из-за программы ядерных разработок Тегерана, и было непонятно, были ли какие-либо санкции связаны с этими закупками боеприпасов для беспилотников.

Ранее Эллен заявила, что некоторые санкции в отношении России могут оставаться в силе даже после какого-либо возможного мирного соглашения с Украиной.