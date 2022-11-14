Разведка Британии: Как наступление зимы повлияет на боевые действия

Британская разведка объяснила, что наступление зимы серьезно усложняет условия для военных в полевых условиях и будет влиять и на общую интенсивность операций на театре боевых действий. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 14 ноября, сообщает Украинская правда.

Как отмечают в обзоре, изменение времени года повлияет на условия и российской, и украинской армии: наступает период самого короткого светового дня и низких температур.

"Любые решения Генштаба РФ частично будут обусловлены наступлением зимы. Световой день сокращается до менее чем 9 часов в сутки, по сравнению с 15-16 в разгар лета. Это означает меньше наступательных операций и больше статического, оборонного фронта" , - отмечают в обзоре.

На решения в том числе может влиять доступность приборов ночного видения.

Также вызовом будет холод, и если у военных будут проблемы с зимней формой и адаптированными к зиме условиями проживания, это со значительной вероятностью будет заканчиваться для них проблемами со здоровьем. В дополнение, холод почти вдвое сокращает "золотой час" для успешного выживания тяжелораненых.

Дождь, сильный ветер и метели станут дополнительным вызовом для военных в полевых условиях, и не только их комфорта и морального состояния, но и способности ухаживать за оружием, чтобы оно работало без сбоев.

В то же время, аналитики Института изучения войны считают очень маловероятным прекращение или существенное снижение интенсивности боевых действий в зимние месяцы.