Генштаб: ВСУ уничтожили более полутысячи оккупантов РФ

Генштаб: ВСУ уничтожили более полутысячи оккупантов РФ
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за сутки 13 ноября российские оккупанты потеряли 510 вояк, с начала же полномасштабной войны российская армия сократилась на 81370 человек.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 81370 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 2848 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 5748 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1839 (+2) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средств ПВО - 206 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1509 (+2) ед,
  • крылатых ракет - 399 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4316 (+21) ед,
  • специальной техники - 160 (+0) ед.

Данные постоянно уточняются.

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