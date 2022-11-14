Генштаб: ВСУ уничтожили более полутысячи оккупантов РФ

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за сутки 13 ноября российские оккупанты потеряли 510 вояк, с начала же полномасштабной войны российская армия сократилась на 81370 человек.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 81370 (+510) человек ликвидировано,

танков - 2848 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 5748 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1839 (+2) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средств ПВО - 206 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1509 (+2) ед,

крылатых ракет - 399 (+0) ед,

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4316 (+21) ед,

специальной техники - 160 (+0) ед.

Данные постоянно уточняются.