Укрэнерго: Сегодня веерные отключения будут в столице и 8 областях
Плановые отключения электроэнергии в понедельник, 14 ноября, будут действовать в столице и восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Ограничения электроснабжения будут действовать до 24:00 в следующих регионах:
- г. Киев;
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Житомирской;
- Сумской;
- Харьковской,;
- Полтавской;
- Донецкой областях.
В других областях Украины отключения не применяются.
"Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет", – напомнил оператор.
Компания еще раз призвала украинцев сознательно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.