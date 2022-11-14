РосСМИ сообщили о переговорах РФ и США в Анкаре

В понедельник, 14 ноября, делегации России и США проводят переговоры в столице Турции Анкаре. По данным российского издания Коммерсант, на встречу прилетел глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает Новое время.

О предмете переговоров не сообщается, они также не анонсировались ранее.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре, пишут пропагандистские РИА Новости.

Представитель Турции также отказался комментировал возможную встречу российской и американской делегаций в Турции, пишет Reuters.

9 ноября издание Bloomberg сообщало, что РФ и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегическом наступательном вооружении.

Эти переговоры были приостановлены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале.

В последний раз американская и российская делегации встречались на переговорах в швейцарской Женеве в январе, чуть более чем за месяц до нападения войск РФ на Украину. Тогда страна-агрессор озвучивала ультиматумы о нерасширении НАТО и требовала «гарантий безопасности».

Тогда переговоры завершились безуспешно.