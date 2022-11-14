Залужный рассказал об операции по освобождению Херсона

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что операция по освобождению Херсона продолжалась с сентября, сообщает Деловая столица.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Благодарю подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам" , — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил фото с украинскими военными и детьми и подчеркнул, что защитники знают, за кого и за что воюют.

В пятницу, 11 ноября, в центр Херсона вышли жители города с флагами Украины. В соцсетях появляются видеозащитники Украины, которые заходят в Херсон.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию, что Вооруженные силы Украины освободили Херсон от российских оккупантов.