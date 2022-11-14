Байден и Си Цзиньпин против применения РФ ядерного оружия в Украине

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах на Бали в понедельник согласились, что ядерное оружие никогда не должно использоваться, в том числе в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Белом доме по итогам встречи.

Отмечается, что лидеры двух стран обменялись мнениями относительно ключевых региональных и глобальных вызовов.

"Президент Байден вспомнил жестокую войну России против Украины и безответственные угрозы России применить ядерное оружие. Президент Байден и председатель Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись, и что ее нельзя выиграть, и отметили свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине" , - говорится в заявлении Белого дома.

Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин встретились на Бали на полях саммита G20.

Как известно, президент России Владимир Путин не посетит лично саммит лидеров стран "Группы 20" на Бали. Вместо него российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.