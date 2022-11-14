Подоляк объяснил, что на самом деле означают заявления РФ о мирных переговорах

России нужно не возобновление мирных переговоров с Украиной, а оперативная пауза для перегруппировки и реструктуризации своих оккупационных войск, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Новое время.

"То, что предлагает Россия, это ультиматум. Они хотят прекращения огня, но в это время они занимаются тем, что укрепляются на захваченных территориях. Все российские официальные лица, включая министра иностранных дел, говорят не о переговорах, а об оперативной паузе для перегруппировки и реструктуризации" , — сказал он в интервью австрийской газете Der Standard.

Подоляк также подчеркнул, что нет конфликта, который нужно разрешать. Необходимо просто «прекратить вторжение и аннексию территорий».

Советник главы ОП напомнил, что для начала переговоров Россия должна вывести все свои войска с территории Украины, в том числе и из Крыма.

"Затем мы можем начать обсуждать, что думаем мы, что думают они и сколько они должны заплатить в качестве компенсации. Тогда мы сможем говорить о мире после войны" , — отметил он.

Говоря о продолжении контрнаступления ВСУ Подоляк заявил, что если Украина остановит продвижение украинской армии, то Россия использует это время для подготовки своих войск, отправки оккупантов в Украину и укрепление своих позиций.

"Украина должна продвигаться во всех направлениях. Война идет также в Запорожье и Луганске. Мы должны продолжать борьбу на всех фронтах. Если украинское наступление застопорится или замедлится, западные партнеры могут устать от войны и начать настаивать на переговорах. Россия не захочет переговоров до тех пор, пока она не будет полностью выведена из строя. Поэтому деоккупация продолжается" , — резюмировал он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на то, что в перечисленных условиях нет пункта о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД страны-агрессора РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».

В Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.