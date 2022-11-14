Генсек ООН анонсировал встречу с украинской делегацией на саммите G20

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш проведет встречу с украинской делегацией в ходе саммита "Большой двадцатки", сообщает РБК-Украина.

Об этом генсек ООН заявил в ходе пресс-конференции.

"В пятницу у нас была очень важная встреча между нашей делегацией и делегацией РФ. Также мы контактировали с украинской стороной в эти выходные. Я скоро лично пообщаюсь с Киевом. Встречусь с делегацией на этом саммите" , - рассказал Гутерриш.

Также он отметил, что ООН не принимает участие в переговорах США и России, о которых стало известно сегодня, 14 ноября.

"Я положительно оцениваю то, что США и Россия ведут сейчас диалог. Но мы не вовлечены" , - добавил генсек.

Напомним, ранее росСМИ сообщали, что в столице Турции проходят неанонсированные переговоры между российской и американской делегациями.