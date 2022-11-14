ОВА: Россияне обстреляли предприятие на Сумщине, есть раненые

Россияне снова нанесли удар по критической инфраструктуре Сумской области, пока там работали люди, по меньшей мере трое раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"Утром обстреляли из САУ один из объектов.

Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали рабочие.

Трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно посечены ноги. Были прямые попадания в крышу, разбиты все окна".

По данным властей, на месте работают пиротехники, поскольку есть неразорвавшиеся снаряды.