ПриватБанк возобновляет сеть обслуживания в освобожденном Херсоне

Государственный ПриватБанк с пятницы 11 ноября начал ряд мероприятий по возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в освобожденном Херсоне, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения в Telegram.

"Параллельно с проведением соответствующими государственными органами стабилизационных мероприятий в городе, специалисты ПриватБанка проверяют состояние помещений, банковской техники и формируют пакеты поставки необходимого для восстановления работы оборудования" , - говорится в сообщении.

Кроме этого, проводятся активные действия по обеспечению отделений необходимым квалифицированным персоналом.

"Восстановление работы отделений будет происходить с оглядкой на безопасные условия для работников и клиентов и после решения всех вопросов безопасности" , - пояснили в банке.

Напоминаем:

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.