ПриватБанк возобновляет сеть обслуживания в освобожденном Херсоне
Государственный ПриватБанк с пятницы 11 ноября начал ряд мероприятий по возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в освобожденном Херсоне, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения в Telegram.
"Параллельно с проведением соответствующими государственными органами стабилизационных мероприятий в городе, специалисты ПриватБанка проверяют состояние помещений, банковской техники и формируют пакеты поставки необходимого для восстановления работы оборудования", - говорится в сообщении.
Кроме этого, проводятся активные действия по обеспечению отделений необходимым квалифицированным персоналом.
"Восстановление работы отделений будет происходить с оглядкой на безопасные условия для работников и клиентов и после решения всех вопросов безопасности", - пояснили в банке.
Напоминаем:
11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.