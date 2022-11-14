ЕС запустил тренировочную миссию для для 15 тысяч украинских военных

Евросоюз запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих, сообщает Новое время.

О этом говорится в сообщении чешского председательства в Совете Евросоюза в Twitter.

"Европейский совет начал миссию по военной помощи ЕС EUMAM для поддержки Украины в продолжающейся войне с Россией" , — говорится в сообщении.

Сообщается, что будут обучены до 15 тысяч военных украинских сил. Решение вступает в силу с момента публикации в официальном журнале ЕС.

17 октября, Совет ЕС одобрил создание военной тренировочной миссии для поддержки ВСУ в борьбе Украины за свою территориальную целостность.

Миссия будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь свой оперативный штаб в Брюсселе, чтобы обеспечить общую координацию на стратегическом уровне.

Командовать миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Центра военного планирования и проведения операций.

Мандат миссии первоначально продлится два года, а финансовая контрольная сумма общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.