ЕС расширил санкции против России из-за применения химоружия

Совет ЕС в понедельник принял решение о введении дополнительных ограничительных мер в связи с продолжающейся угрозой распространения и применения химического оружия, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции касаются десяти физических и одного юридического лица, связанных с отравлением критика Кремля Алексея Навального нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" 20 августа 2020 года, а также с производством систем доставки химического оружия в Сирии.

"По делу Навального в новые списки попали оперативники и высокопоставленные чиновники ФСБ РФ, а также российские эксперты по химическому оружию, а по Сирии ЕС вводит санкции против компании MHD Nazier Houranieh & Sons, которая поставляет Сирийскому научно-исследовательскому центру (SSRC) материалы, используемые для производства систем доставки химического оружия, а также ее совладельцев" , - уточнили в Совете ЕС.

Ограничительные меры ЕС против использования и распространения химического оружия сейчас применяются к 25 физическим и 3 юридическим лицам. Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на въезд и транзит через территорию ЕС. Физическим и юридическим лицам ЕС также запрещено предоставлять средства лицам, включенным в санкционный перечень.

"ЕС остается полностью преданным противодействию распространению и использованию химического оружия, а также поддержке положений, изложенных в Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении" , - говорится в сообщении.

Ограничительные меры в рамках санкционного режима за применение и распространение химического оружия были впервые введены в 2018 году во исполнение выводов Европейского совета от 28 июня 2018 года. Они направлены на физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает им материальную, финансовую и техническую поддержку.