МИД России ввело санкции против 100 граждан Канады: кто в списке

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 100 граждан Канады, им закрыт въезд в РФ. Среди них актер Джим Керри и внук лидера ОУН Степана Бандеры, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны-агрессора.

Как отмечается в заявлении РФ, санкции вводятся на основе «взаимности» в ответ на «практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех , кого канадские русофобские власти считают неудобными».

В список вошли начальник управления безопасности связи Канады Питер Маккей, премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит, бывший премьер-министр провинции Квебек Жан Шаре, исполнительный директор Института Кескейд при Университете Ройял Роудз Томас Хомер-Диксон, переводчик Канадского института украинских исследований при Уни Мариняк, организатор проекта « Ангелы-хранители Украины» Лиза Шимко, основатель проекта Boots for Ukraine Александр Бакус.

Под санкции также подверглись спонсоры Канадского украинского конгресса Орест Джулинский и Орест Процив, а также основатель фонда Zaraska Юджин Цараска и Люба Цараска, основатель и члены совета директоров Фонда семьи Мигаль, представители Украинского кредитного союза и Канадско-украинского фонда.

Кроме них, в списке ряд журналистов, а также писатель и деятель кино Дэвид Безмозгис, актер Джим Керри и внук идеолога украинского национализма и лидера ОУН Степана Бандеры.