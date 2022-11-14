Кулеба: Россия хочет взять паузу, чтобы подготовить более жестокое нападение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что войска РФ хотят взять паузу на фронте, чтобы подготовить новое более жестокое нападение, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба отметил, что ни одна другая страна мира не стремится к миру в Украине так сильно, как сама Украина, которая вообще никогда не хотела этой войны.

"Но мы также знаем, что согласие на российские ультиматумы не принесет мира. Результат будет прямо противоположным. Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы и совершить еще более жестокое нападение, как только сможет это сделать" , — сказал Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что Киев не получал и не получит никаких конструктивных предложений от России.

Он также назвал сигнал российского диктатора Владимира Путина о том, что Кремль якобы открыт для переговоров дымовой завесой для продолжения агрессии.

"Путин сейчас не хочет никаких компромиссов. Поэтому Президент Зеленский четко подчеркнул: Россия должна вывести войска из территории Украины в пределах международно признанных границ. Это продвигает путь к мирному процессу" , — акцентировал министр.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД страны-агрессора РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».

В Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.