Зеленский анонсировал пункты помощи жителям Херсонщины и посетил Николаев

Президент Владимир Зеленский после Херсона посетил Николаев, он также провел совещание по стабилизационным мероприятиям на деоккупированной территории Херсонщины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил сайт президента.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич проинформировал президента о состоянии объектов критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города.

Сообщается, что в Херсоне сейчас проживает 70-80 тысяч человек. В городе сложная ситуация с электроснабжением и связью.

"К сожалению, оккупанты, которые уничтожают все на своем пути, разрушили всю сеть электроснабжения. Но наши службы работают, и все вернется" , - подчеркнул президент.

Как отметил Зеленский, в городе постепенно будут появляться пункты помощи жителям, как это было на Харьковщине.

В Николаеве президент также посетил гуманитарный штаб, действующий при ОВА и с первых дней полномасштабной российской агрессии оказывает помощь людям, которые в ней нуждаются. Отмечается, что гуманитарный штаб уже отправил помощь и недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону.

Ранее в понедельник Зеленский посетил деоккупированный Херсон.