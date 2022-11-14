Bloomberg: Дипломаты стран-членов G20 согласовали итоговое заявление саммита

Дипломаты стран-членов "Большой двадцатки" согласовали итоговое заявление саммита, которых будет проходить 15-16 ноября на Бали, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили дипломатические источники, знакомые с ситуацией со ссылкой на Bloomberg.

Главным препятствием для согласования стала позиция относительно агрессии России в Украине.

Отмечается, что если лидеры подпишут документ, это позволит избежать того, чтобы этот саммит стал первым саммитом G-20, который вообще не завершился совместным заявлением. Один дипломат предупредил, что ситуация еще не полностью улажена: полный проект до сих пор не распространен, даже после достигнутого устного понимания.

Запланированный проект декларации будет указывать на более раннюю резолюцию Организации Объединенных Наций, в которой выражалось сожаление по поводу агрессии России, но при этом требовалось уйти с Украины.