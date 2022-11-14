Федоров: Исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области
Вечером в понедельник, 14 ноября, исчезла электроэнергия почти на всей оккупированной части Запорожской области. Из-за отсутствия света нет и водоснабжения, сообщает Новое время.
Об этом написал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Родах, Бильмаке и окрестных селах", — говорится в сообщении.
Федоров добавил, что тоже без света часть Мелитопольского района. В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Да, в оккупированном Мелитополе нет воды.
"Однако есть и хорошая новость – в городе „замолкло“ пропагандистское ТВ оккупантов", – добавил Иван Федоров.