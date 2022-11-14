Укрэнерго: Во вторник отключения будут в восьми областях и Киеве

Укрэнерго: Во вторник отключения будут в восьми областях и Киеве
Фото: Курс Украины

Во вторник, 15 ноября, в Киеве и восьми областях будут действовать плановые отключения света, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

Ограничения будут действовать с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00.

Плановые отключения затронут Киев и следующие области:

  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Черкасская,
  • Житомирская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Полтавская,
  • Донецкая.

В других областях Украины отключения не прогнозируются. В Укрэнерго попросили украинцев экономить электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

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В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве, а также северных, центральных и восточных областях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

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