Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

В Москве заявляют о "попытках англосаксов похитить российские активы" на фоне резолюции ООН о возмещении ущерба Украине, который был вызван агрессией РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Telegram.

"Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов" , - написал он, комментируя резолюцию ООН.

Также Медведев добавил, что ООН якобы необходимо “принять такую же рекомендацию о полном возмещении ущерба США Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим странам”.

Напомним, сегодня, 14 ноября, Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, которым предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.

Против принятия резолюции проголосовали 12 стран, среди которых Россия, Беларусь, Китай и КНДР.