Макрон призвал Китай объединить силы с Францией ради Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и заявил, что страны должны объединить усилия по прекращению войны в Украине, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Лидеры стран встретились в кулуарах саммита G20, где Макрон заявил, что им необходимо объединить силы, чтобы "реагировать на международные кризисы, такие как нападение России на Украину".

Позже во вступительном слове Цзиньпин не упоминал Украину напрямую, но призвал Францию и Китай вместе "поддерживать дух независимости, автономии, открытости и сотрудничества" в мире.