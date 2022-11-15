Twitter уберет одну из функций

В социальной сети Twitter теперь не будет отображаться информация о том, из какого гаджета была изложена публикация, сообщает РБК-Украина.

Владелец соцсети Илон Маск сообщил об изъятии этой функции, а также принес извинения за медленную работу Twitter во многих странах. По его словам, обновление программы для пользователей из Индии может занимать до 20 секунд, в то время как в США оно занимает не более двух секунд.