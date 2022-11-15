Спутник Марса разрушается: его поверхность покрыта "растяжками" от гравитации

Планетологи считают, что полосы на Фобосе образовались под действием приливных сил Марса, разрушающих спутник, сообщает Хайтек.

Международная группа исследователей представила результаты анализа, который объясняет происхождение загадочных борозд на поверхности Фобоса. Они считают, что это внешнее проявление внутренних каньонов, сформировавшихся в процессе растяжения и деформации поверхности. Она связана с разрушением спутника под действием приливных сил.

Фобос — ближайший из двух спутников Марса. Это массивное каменное тело диаметром около 22 км. На поверхности Фобоса можно увидеть необычный узор из параллельных линий. Это образование было открыто при исследовании спутника миссией НАСА «Викинг» в 70-х годах, но долгое время ставило ученых в тупик.

Исследователи использовали моделирование условий на Фобосе с помощью суперкомпьютера. В своей модели ученые предположили, что на поверхности спутника лежит рыхлая пыль, которая покрывает более глубокий слой из чуть более связанного материала. В этом внутреннем слое по версии ученых могут формироваться глубокие трещины. В этом случае рыхлые материалы с поверхности будут осыпаться в образованные трещины и формировать карьеры на поверхности.

Планетологи представили в процессе моделирования верхние 150 м поверхности Фобоса в виде двух прямоугольных свай, состоящих из 3 миллионов зерен, причем самые верхние 50 м очень рыхлые, а более глубокие зерна имеют слабое сцепление. Затем они проанализировали, как будет деформироваться поверхность под действием приливных сил.

Постепенная эволюция борозд на поверхности спутника. Изображение: Bin Cheng et al., The Planetary Science Journal Результаты исследования показали, что полученные структуры имеют поразительное сходство по размеру, расположению и ориентации со многими бороздками, наблюдаемыми в средних широтах на Фобосе. В частности, модель построила такие же параллельные узоры и ямки, которые во множестве наблюдаются на поверхности спутника.

Фобос расположен от Марса всего в 6 тыс. км. Из-за такой близости приливные силы заставляют его двигаться по спирали со скоростью около 2 м за 100 лет. По оценкам ученых, примерно через 40 млн лет спутник врежется в планету.