Зеленский представил G20 "украинскую формулу мира": 10 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил﻿ предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.

"Чтобы освободить всю нашу землю от рашистов, нам придется воевать еще некоторое время... Воевать! Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попробовать реализовать нашу формулу мира, чтобы все же сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?

Вот почему я хочу представить наше видение пути к миру – как его можно достичь. И не только для нас, но и для всех вас, ваших союзников и партнеров" , заявил президент.

По словам Зеленского, есть набор решений – и он хочет, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным, "чтобы это обсуждалось конкретно, а не широкими мазками".

Украинский лидер стремится, "чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не абы как".

"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий – и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями.

Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения.

Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы.

Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Уверен, что сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну" , - подчеркнул Зеленский.

Предложения Украины предусматривают следующее:

Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Выведение российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

Каждому пункту украинский лидер уделил отдельное внимание.

Зеленский отметил, что уже есть положительный опыт экспортной зерновой инициативы, в которую вовлечены с одной стороны – Украина, Турция и ООН, а с другой стороны – Россия, Турция и ООН.

По его мнению, подобно этому может сработать выполнение каждого из указанных пунктов, где сторонами могут быть разные государства, готовые взять на себя лидерство в том или ином решении