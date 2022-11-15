Генштаб: РФ уже потеряла в войне более 82 тысяч солдат

По данным Генерального штаба﻿, потери России в войне против Украины составляют уже более 82 тысяч военных, 2 860 танков, 1 850 артиллерийских систем и 208 средств противовоздушной обороны.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 82 080 (+710) человек ликвидировано,

танков – 2 861 (+13) ед,

боевых бронированных машин – 5 773 (+25) ед,

артиллерийских систем – 1 850 (+11) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средств ПВО – 208 (+2) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 511 (+2) ед,

крылатых ракет – 399 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 351 (+35) ед,

специальной техники – 160 (+0) ед.

Данные уточняются.