ВСУ: На левом берегу Херсонщины враг отошел на 15-20 км

Российские оккупационные войска на Херсонщине продвигаются вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ, но Силы юга берут под огневой контроль логистику врага.﻿﻿ Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Украинская правда.

"Гипотетически они могут угрожать (Херсону), потому что расстояние позволяет использовать различные виды оружия, но мы тоже не стоим на месте и используем контрбатарейную борьбу, также имеем чем ответить. В связи с чем наблюдается определенная активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15-20 км" , - заявила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Гуменюк заверила, что ВСУ берут под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому легкого подвоза резервов и боеприпасов для оккупантов не будет.

По ее словам, на правом же берегу Днепра продолжаются стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях, а это - более 4870 квадратных километров.