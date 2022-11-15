Косово и Сербия оказались на пороге самого опасного кризиса, - ЕС

Обострение противостояния между Сербией и частично признанным Косово может стать самым опасным за прошедшее десятилетие.﻿ Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает Деловая столица.

"Мы очень обеспокоены ситуацией на Западных Балканах" , — заявил Боррель, добавив, что "ненужная и контрпродуктивная напряженность" между Косовом и Сербией "достигает очень, очень опасного уровня" и создает ситуацию, когда "мы, к сожалению, оказались на грани еще одного кризиса".

Говоря о последней напряженности, он заявил о самом серьезном и опасном кризисе за последние десять лет и сказал, что выход сербов из косовских институтов создал вакуум.

"В этом вакууме может произойти худшее, поэтому обе стороны должны проявить больше гибкости" , — предупредил Боррель.

Ситуация на севере края стала более нестабильной в последние недели, когда члены сербской общины уволились из косовских учреждений в знак протеста против требования правительства, чтобы все автомобили, принадлежащие гражданам Косово, имели косовские номера. Сербия выступает против этого, поскольку не признает независимость Косово.

"Косовские сербы должны вернуться к институтам. Власти Косово должны проявить гибкость в вопросе номерных знаков и без промедлений работать над имплементацией соглашения об ассоциации муниципалитетов сербского большинства" , — добавил он.

Отметим, Евросоюз увеличил численность полицейской миссии в Косове после демарша сербов.