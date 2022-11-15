ОП: Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия должна проиграть войну, понести наказание и пройти политтрансформацию – она не может продолжать существовать в нынешнем виде.
"Не надо бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. Россия должна проиграть, быть наказана за пренебрежение международным правом и пройти политтрансформацию", - написал Подоляк в Twitter.
Представитель ОП отметил, что чем раньше все это поймут, тем меньше будет жертв в дальнейшем