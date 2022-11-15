НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает﻿ бывшего нардепа Александра Грановского в деле о многомиллионной коррупционной схеме на "Одесском припортовом заводе".

"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)" , - сообщили в Бюро.

21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили Грановскому о подозрении по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 УК Украины.

По данным следствия, Грановский организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям "ОПЗ"