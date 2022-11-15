Bloomberg: Россия согласится на продление "зернового соглашения"

Срок "зернового соглашения" истекает уже на этой неделе. Издание Bloomberg пишет, что РФ согласится на ее продолжение, однако будет ли она выдвигать какие-либо требования в обмен на это, четыре источника, с которыми общалось издание, не уточнили, сообщает Зеркало недели.

"Зерновое соглашение" с участием посредников - ООН и Турции - было подписано в августе, его продолжительность должна составлять 120 дней. И уже в субботу они всплывают. За это время Украина вывезла в рамках экспорта продукции 10 млн тонн зерна.

Если же ни одна из сторон в субботу не примет решения о разрыве сделки, то она автоматически будет продлена еще на 120 дней.