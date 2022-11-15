Guardian: РФ пытается избежать изоляции, Индия и Китай дистанцируются от нее

Россия изо всех сил пытается не допустить свою дипломатическую изоляцию на проходящем на Бали саммите G20. Традиционные союзники, такие как Индия и Китай начали дистанцироваться от российской войны против Украины. Об этом в своей статье пишет The Guardian, сообщает Зеркало недели.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди и лидер Китая Си Цзиньпин выразили обеспокоенность войной, хотя и не отказались от предыдущих усилий, нацеленных защитить Москву. Представители США все еще продвигают окончательное коммюнике, в котором бы на Россию возлагалась большая вина. В проекте документа содержатся слова о том, что «большинство участников решительно осуждают войну в Украине» и отмечают, что «она создает огромные человеческие страдания, а также обостряет «существующие слабости глобальной экономики».

Хозяин саммита Индонезия пыталась свести упоминания о войне к минимуму, настаивая на том, что G20 – это не форум по вопросам безопасности. А повторение хорошо всем известных позиций помешает прогрессу в решении проблем, таких как глобальный долг и восстановление после пандемии. Саммит на индонезийском острове Бали – это первая встреча лидеров G20 со дня начала вторжения России в Украину.

Война и беспокойство из-за глобальной инфляции, продовольственной и энергетической безопасности нависли над ней. В своем обращении Си Цзиньпин предостерег против «превращения в оружие» продовольствия и энергоносителей, добавив, что он против ядерной войны при любых условиях. Эти слова бросили тень на постоянные угрозы России применить тактическое ядерное оружие против Украины.

«Мы должны твердо выступить против политизации, инструментализации и превращения в оружие продовольственной и энергетической проблем» , – подчеркнул лидер Китая.

Моди же сказал, что следует признать провал ООН как многостороннего института. Таким образом, он повысил давление на G20, чтобы организация нашла решение. Индийский премьер считает, что пришла пора для прекращения огня и дипломатии. Во время видео-обращения, которое министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осторожно пропустил, президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил о необходимости остановить войну, отобравшую жизни тысяч людей. Однако он подчеркнул, что перемирие возможно только в том случае, если армия России уйдет с украинской территории.

Обращаясь на украинском языке к наиболее влиятельной аудитории, перед которой он выступал за все время войны, Зеленский занял позицию лидера, готового договариваться с Россией, но только в условиях, которые защитят украинский суверенитет и признают мужество, с которым армия Украины защищала свою Родину. Похвалив Си Цзиньпина, Зеленский осудил «сумасшедшие угрозы ядерным оружием, к которым прибегают российские чиновники».

«Оправданий ядерному шантажу нет и не может быть», - добавил он, при этом поблагодарив G19, исключив из организации Россию.

The Guardian со ссылкой на министра иностранных дел Вана И пишет, что Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом в понедельник сказал, что «ядерное оружие нельзя применять, а ядерную войну не стоит начинать». Украинский лидер также призвал к расширению и продлению зернового соглашения, заключенного при содействии ООН и Турции в июле.

Большая часть дипломатических усилий на G20 была сосредоточена на условиях, согласно которым Россия позволит зерновому соглашению действовать и дальше. Москва уже приостанавливала свое участие в договоренностях, обвинив Запад в том, что он якобы не убедил транспортные и страховые компании участвовать в экспорте российской пшеницы и минеральных удобрений. На Россию и Украину приходится около 30% мирового экспорта пшеницы и ячменя, а также пятая часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. Российское вторжение заблокировало 20 миллионов тонн зерна в портах, которые к июлю были заблокированы. Россия утверждает, что зерновое соглашение выполняется только частично. Вопрос продления действия договоренностей должен решиться уже в ближайшую пятницу