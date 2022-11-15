Тревога во всех областях, сообщают о запуске российских ракет
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщили о массовом запуске ракет с территории России – во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
"Ракеты в воздухе. В укрытие", - написал глава Николаевской ОВА.
"Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101", - заявил Вилкул.
По словам начальника военной администрации Кривого Рога, ракеты запускают с Ту-95 из района российских городов Волгоград и Астрахань.
Вилкул добавил, что, вероятно, будет две волны атак, а также, что цели в Украине не известны.