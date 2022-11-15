Тревога во всех областях, сообщают о запуске российских ракет

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул﻿ и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким﻿ сообщили о массовом запуске ракет с территории России – во всех областях Украины﻿ объявлена воздушная тревога.

"Ракеты в воздухе. В укрытие" , - написал глава Николаевской ОВА.

"Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101" , - заявил Вилкул.

По словам начальника военной администрации Кривого Рога, ракеты запускают с Ту-95 из района российских городов Волгоград и Астрахань.

Вилкул добавил, что, вероятно, будет две волны атак, а также, что цели в Украине не известны.