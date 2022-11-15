Кличко: Ракеты РФ попали в два жилых дома в Печерском районе Киева
Днем во вторник, 15 ноября, РФ нанесла ракетные удары по Киеву, ракеты попали в жилые дома в Печерском районе Киева, сообщает Новое время.
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.
По словам Кличко, медики и спасатели находятся на месте попаданий.
«Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Медики и спасатели на месте попаданий», — отметил мэр.
Кличко добавил, что несколько ракет над Киевом сбила ПВО.
Перед этим практически по всей Украине была зафиксирована масштабная воздушная тревога. В ряде областей работала ПВО.
Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.