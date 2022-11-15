Подоляк прокомментировал массированный ракетный удар РФ по Украине

Массированным ракетным ударом по украинским городам во время саммита стран G20 Россия унизила всех, кто поддержал идею диалога с агрессором, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Массированный обстрел украинских городов во время G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею "диалога" с агрессором" , - отметил Подоляк.

По его словам, Россия не предлагает переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы. Любые заигрывания с террористами всегда оканчиваются ракетой в жилом доме.

Напомним, российская армия во вторник, 15 ноября, вновь массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам. В частности, взрывы прогремели в Киеве. По данным властей, целью врага стал жилой дом в Печерском районе, еще несколько ракет сбили системы ПВО.

В Офисе президента уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Там говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.