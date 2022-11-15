Гидромецентр предупредил о резком похолодании

Украинский гидрометеорологический центр опубликовал оперативную информацию об изменении погодных условий на территории Украины 17−20 ноября, сообщает Новое время.

Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и усиление ветра до 15-18 м/с с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3-8 см и налипания мокрого снега.

"В связи с распространением на территорию Украины холодного воздуха с севера Европы в течение 17-18 ноября в Украине пройдут дожди с переходом в мокрый снег и снег с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3-8 см; местами налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с, на дорогах страны гололедица. (Уровень опасности желтый).Ожидается постепенное снижение температуры 17-18 ноября до 1-6° мороза, 19-20 ноября местами до 8-10° мороза», — говорится в сообщении.



В Украине резко изменится погода / Фото: Украинский гидрометеорологический центр \ facebook