Удар РФ по Львову: 80% города без света

Львов практически полностью остался без электроэнергии после ракетных ударов РФ во вторник, 15 ноября.﻿ Об этом написал в Telegram мэр города Андрей Садовый, сообщает Новое время.

По словам Садового, ситуация в областном центре очень сложная.

"80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы" , — отметил он.

Садовый добавил, что в результате атаки российских оккупантов один человек был тяжело ранен. Его оперируют медики.

Больница работает на генераторах.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.