В Молдове массово отключают э/э после ракетных ударов по Украине
Массированный обстрел Россией энергетической инфраструктуры Украины во вторник, 15 ноября, вызвал перебои с электроэнергией в нескольких регионах Молдовы, сообщает Новое время.
По словам вице-премьер-министр страны Андрея Спину, после обстрела РФ украинской энергосистемы одна из линий электропередач, которая обеспечивает транспортировку электроэнергии для Молдовы, была отключена в автоматическом режиме. Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.
Он уточнил, что эти линии не были повреждены, но автоматически были отключены в качестве меры безопасности. Энергетический оператор страны работает над восстановлением подключения.
Издание NewsMaker сообщает о перебоях с электроэнергией в Кишиневе, Бельцах, Дрокии и других городах.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что обстрел РФ энергетической инфраструктуры может повлиять и на энергосистемы некоторых соседних стран.
Он отметил, что этот обстрел энергосистемы стал самым массированным с начала войны.
"Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии", — добавил министр.