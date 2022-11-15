Самая массированная атака: по Украине было выпущено 90 ракет

Российские оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, из которых силы ПВО сбили 70, сообщает Новое время.

"Враг выпустил по Украине больше 90 ракет. Наши ПВО сбили 70" - нап﻿исал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в соцсети.

Тимошенко отметил, что есть в результате российской атаки повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры. В стране продолжаются аварийные отключения электроэнергии для стабилизации работы системы.

Он уточнил, что отключение света действуют в городе Киеве и следующих областях:

Винницкой;

Волынской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Житомирской;

Киевской;

Кировоградской;

Львовской;

Полтавской;

Ровненской;

Сумской;

Тернопольской;

Харьковской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черновицкой;

Черниговской.

Тимошенко добавил, что отключено от электроэнергии около 7 млн абонентов.