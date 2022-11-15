После ракетного удара по Украине "прилетело" по Белгородской области

После ракетного удара по Украине "прилетело" по Белгородской области

Два человека погибли и еще трое получили ранения в результате обстрела российского города Шебекино Белгородской области, который расположен у границы с Украиной, сообщает Деловая столица.

Об этом в Telegram написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По данным местного издания, снаряд попал в магазин "Хрусталь Белогорья".

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео с места происшествия.

На видео присутствует нецензурная лексика.

Новости

Популярные темы форума

analytics