ОВА: Харьков и область полностью обесточены по крайней мере до утра

Харьков и область из-за российских ударов остались без электроснабжения как минимум до утра среды, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Света нет ни в городе Харькове, ни в одном населенном пункте области...

Мы анализируем, сколько нам нужно будет времени для восстановления электроэнергии в области. Наверное, до утра точно не будет электроэнергии".

Относительно ситуации с водой глава ОГА отметил, что пока водоснабжение есть, однако, если не удастся восстановить электроснабжение в течение 10-12 часов, насосы водоканала будут запущены в аварийном режиме.

По его словам, оккупанты во вторник нанесли по Харькову 2 ракетных удара типа С300, по Чугуевскому району – 4.